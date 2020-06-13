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Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Вспышка COVID-19 на рынке: в Пекине протестируют более 10 тыс человек

Вспышка COVID-19 на рынке: в Пекине протестируют более 10 тыс человек
08:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Коронавирус был выявлен ранее на крупном оптовом рынке "Синьфади" пекинского района Фэнтай, решением властей все 10000 работников рынка сдадут тест на Covid-19.

Об этом сообщила в субботу столичная газета "Синьцзин бао".

По информации китайских СМИ, вирус был обнаружен на доске для разделки рыбы, которая использовалась для обработки импортированного лосося.

"Синьцзин бао" пишет, что рынок закрыт на санобработку с 03:00 по местному времени субботы. Кроме "Синьфади" приостановлена работа еще пяти оптовых рынков Пекина.

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"Синьфади", по данным газеты, обеспечивает около 90% потребностей города в свежих овощах и фруктах. Руководство рынка сообщило, что для снабжения овощами и фруктами будут открыты временные павильоны и палатки.

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Китай, Пекин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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