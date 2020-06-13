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Смягчение ограничений: Франция откроет границы для путешественников из стран ЕС

Смягчение ограничений: Франция откроет границы для путешественников из стран ЕС
07:52 Сегодня Телеграф УНН
Власти Франции приняли решение с 15 июня открыть границы для путешественников, прибывающих из стран ЕС и других европейских стран.

Об этом в пятницу говорится в совместном заявлении МИД и МВД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Принимая во внимание благоприятную ситуацию во Франции и Европе и в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии..., Франция снимает все введенные для борьбы с COVID-19 транспортные ограничения на пересечение внутренних границ утром (с 0:00 по местному времени) 15 июня", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения отменяются для всех, кто прибывает из стран ЕС, а также из Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана. Гражданам этих стран не нужно будет иметь при себе сертификат об отсутствии коронавируса, а также отправляться на 14-дневный карантин.

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Однако, как уточнили в ведомствах, лицам, которые прибывают из Испании и Великобритании по-прежнему нужно будет отправиться на двухнедельный карантин по прибытии во Францию. Для путешественников из Испании это ограничение останется в силе до 21 июня.

Власти Франции также сообщили про постепенное открытие внешних границ стран Шенгенского соглашения с 1 июля.

Ранее в четверг Еврокомиссия (ЕК) настоятельно призвала все страны Евросоюза открыть внутренние границы до 15 июня. Кроме того, ЕК рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля. Украина в списке туристических стран Европы — нет.

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Франция, Карантин, Границы.

Автор:

Телеграф
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