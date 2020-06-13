Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв COVID-19

В Бразилии за все время от коронавируса выздоровели 365 063 пациента.

Бразилия обогнала Великобританию по количеству жертв COVID-19 и вышла на второе место в мире по этому показателю.

Об этом свидетельствуют обновленные в пятницу вечером данные на новом портале Минздрава.

Согласно последнему заявлению, число летальных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, в южноамериканской республике за сутки увеличилось на 909 до 41 828. За это же время выявлены 25 982 новых случая инфицирования, их общее количество выросло до 828 810. Выздоровели 365 063 пациента, из которых 19 468 — за последние сутки.

Центром распространения инфекции в стране является юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживает более 21 млн человек. В регионе насчитывается 167 900 инфицированных и 10 368 умерших.

Вторым регионом по количеству инфицированных является соседней Рио-де-Жанейро (77 784 инфицированных), где от коронавируса умерли 7 417 человек, третьим — северо-восточный штат Сеара (75705 инфицированных и 4788 умерших).

С 3 июня Министерство здравоохранения Бразилии перенесло время публикации ежедневной статистики по коронавирусу на более позднее время после окончания вечернего выпуска новостей, а с 5 июня стало публиковать усеченные данные, содержащие информацию только за последние 24 часа. Сторонником такого подхода является президент страны Жаир Болсонару, по мнению которого в ежедневной сводке необходимо включать сведения о зафиксированных в этот конкретный день случаи инфицирования и про летальные исходы. При подтверждении коронавируса в анализе пациента, умершего ранее, этот случай необходимо учитывать в сводках в день смерти, а не включать в свежие данные, считает глава государства.