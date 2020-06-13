Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 12 июня: COVID-19 у Зеленской и транш от МФВ
Итоги дня 12 июня: COVID-19 у Зеленской и транш от МФВ
Lufthansa предложит пассажирам пройти тестирование на COVID-19
Lufthansa предложит пассажирам пройти тестирование на COVID-19
Все дело в COVID-19: Операция Шумахера переносится
Все дело в COVID-19: Операция Шумахера переносится
Рецепт дня: Сочный пирог с клубникой
Рецепт дня: Сочный пирог с клубникой

Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв COVID-19

Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв COVID-19
06:16 Сегодня Телеграф УНН
В Бразилии за все время от коронавируса выздоровели 365 063 пациента.

Бразилия обогнала Великобританию по количеству жертв COVID-19 и вышла на второе место в мире по этому показателю.

Об этом свидетельствуют обновленные в пятницу вечером данные на новом портале Минздрава.

Согласно последнему заявлению, число летальных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, в южноамериканской республике за сутки увеличилось на 909 до 41 828. За это же время выявлены 25 982 новых случая инфицирования, их общее количество выросло до 828 810. Выздоровели 365 063 пациента, из которых 19 468 — за последние сутки.

Центром распространения инфекции в стране является юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживает более 21 млн человек. В регионе насчитывается 167 900 инфицированных и 10 368 умерших.

Вторым регионом по количеству инфицированных является соседней Рио-де-Жанейро (77 784 инфицированных), где от коронавируса умерли 7 417 человек, третьим — северо-восточный штат Сеара (75705 инфицированных и 4788 умерших).

С 3 июня Министерство здравоохранения Бразилии перенесло время публикации ежедневной статистики по коронавирусу на более позднее время после окончания вечернего выпуска новостей, а с 5 июня стало публиковать усеченные данные, содержащие информацию только за последние 24 часа. Сторонником такого подхода является президент страны Жаир Болсонару, по мнению которого в ежедневной сводке необходимо включать сведения о зафиксированных в этот конкретный день случаи инфицирования и про летальные исходы. При подтверждении коронавируса в анализе пациента, умершего ранее, этот случай необходимо учитывать в сводках в день смерти, а не включать в свежие данные, считает глава государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бразилия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
02 В Украине могут ужесточить карантин: предупреждение Минздрава
03 Повышение пенсий: в Минсоцполитики рассказали, кому "повезет"
04 Зеленский благодарен НАТО за партнерство с расширенными возможностями
05 ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве планируют перестать чистить воду хлором
В Киеве планируют перестать чистить воду хлором
Степанов рассказал о всплеске коронавируса в Украине
Степанов рассказал о всплеске коронавируса в Украине
Боевики блокируют проезд гражданских через КПВВ
Боевики блокируют проезд гражданских через КПВВ
ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь