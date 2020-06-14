В Китае взорвалась цистерна со сжиженным газом: погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли, 171 потребовалась медицинская помощь в восточной китайской провинции Чжэцзян в результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом.

В результате взрыва автоцистерны на китайском шоссе в субботу погибли по меньшей мере 19 человек и 172 получили ранения, передает CGTN.

Так, сообщается, что в субботу днем автоцистерна, перевозившая сжиженный природный газ (СПГ), загорелась и взорвалась на скоростной автомагистрали в городе Вэньлин в восточной китайской провинции Чжэцзян.

В результате взрыва некоторые автомобили улетели в сторону на несколько метров.

Причина катастрофы неизвестна, в настоящее время проводится расследование. Часть пострадавших людей числятся пропавшими, на месте работают отряды спасателей: 96 пожарных автомобилей, а также 454 сотрудника спасательной службы.

Аэрофотоснимки показали, что в результате взрыва также пострадали несколько жилых домов, расположенных вблизи шоссе.