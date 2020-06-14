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Протесты в Армении: силовики задержали около сотни активистов

Протесты в Армении: силовики задержали около сотни активистов
16:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
На акции протеста в Армении задержали около 100 человек.

В воскресенье у здания Службы национальной безопасности (СНБ) Армении сотрудники полиции задержали более 100 граждан. Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян, передает "Радио Азатутюн".

Сообщается, что указанные лица были задержаны "за невыполнение законных требований полиции".

По данным агентства, сегодня с утра СНБ проводит обыск в доме лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна в селе Ариндж недалеко от Еревана.

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Царукян заявил собравшимся возле его дома сторонникам, что происходящее является попыткой оказать на него политическое давление. Он также сообщил, что идет на допрос в СНБ. Впоследствии возле здания СНБ на акцию собрались депутаты от фракции "Процветающая Армения" и сторонники Царукяна.

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Протесты, Армения.

Автор:

Телеграф
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