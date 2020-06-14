Протесты в Армении: силовики задержали около сотни активистов

На акции протеста в Армении задержали около 100 человек.

В воскресенье у здания Службы национальной безопасности (СНБ) Армении сотрудники полиции задержали более 100 граждан. Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян, передает "Радио Азатутюн".

Сообщается, что указанные лица были задержаны "за невыполнение законных требований полиции".

По данным агентства, сегодня с утра СНБ проводит обыск в доме лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна в селе Ариндж недалеко от Еревана.

Царукян заявил собравшимся возле его дома сторонникам, что происходящее является попыткой оказать на него политическое давление. Он также сообщил, что идет на допрос в СНБ. Впоследствии возле здания СНБ на акцию собрались депутаты от фракции "Процветающая Армения" и сторонники Царукяна.