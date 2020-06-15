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Пхеньян угрожает Сеулу военными действиями в годовщину межкорейского саммита

Пхеньян угрожает Сеулу военными действиями в годовщину межкорейского саммита
Обновлено 09:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
КНДР угрожает Южной Корее военными действиями в день 20-й годовщины первого в истории межкорейского саммита.

Северная Корея будет предпринимать постоянные действия, чтобы наказать Южную Корею за антипхеньянские пропагандистские листовки, заявила в понедельник ведущая северокорейская газета "Нодон синмун".

"Безжалостные ответные действия будут продолжаться. Наша непобедимая революционная мощная армия отомстит за наш народ, который стал злее, чем когда-либо", - говорится в статье издания. Отмечается, что готовность народа и солдат КНДР к действиям демонстрирует общую "нетерпимость к оскорблениям достоинства высшего руководства".

Газета раскритиковала Южную Корею за минимум усилий для остановки рассылки антипхеньянских листовок активистами, тем самым вызвав "худшую в истории" напряженность на Корейском полуострове.

Статья вышла в день 20-й годовщины декларации, принятой 15 июня 2000 года во время первого в истории межкорейского саммита между тогдашним президентом Ким Дэ Чжуном и северокорейским лидером Ким Чен Иром в Пхеньяне.

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Между тем, министр по делам объединения двух Корей Ким Ен Чхоль, выступая на мероприятии, посвященном 20-летию со дня саммита заявил, что Южная и Северная Корея должны помнить о духе примирения, укоренившемся на первом в истории саммите их лидеров.

"То, что мы должны сделать, - это напомнить себе о духе 15 июня в то время, когда отношения Юг-Север вот-вот потеряют свое направление", - сказал министр.

"Совместная декларация от 15 июня - это историческое событие, которое послужило переломным моментом в истории разделения. Благодаря декларации и процессу ее осуществления мы узнали, что мир не может быть достигнут сам по себе", - отметил он.

Министр объединения заявил, что мир может быть достигнут только на основе взаимного уважения. Он подчеркнул важность диалога и переговоров, которые, по его мнению, помогут снизить трансграничную напряженность.

"Правительство будет продолжать работать в направлении мира и процветания на Корейском полуострове, придерживаясь соглашений Юг-Север, включая декларацию от 15 июня", - заявил, в свою очередь, представитель министерства Е Сан Ки во время очередного брифинга.

Тем временем Пентагон подтвердил свою приверженность сохранению "прочной" комбинированной оборонительной позиции для реагирования на любую ситуацию, связанную с Северной Кореей, после того как Пхеньян намекнул на военные действия против Юга.

"Мы по-прежнему будем руководствоваться комбинированной оборонительной позицией", - заявил представитель Пентагона Джон Саппл на запрос агентства "Ренхап".

На прошлой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

В субботу Ким Е Чжон - сестра лидера КНРД Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи - предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если тот не остановит поток пропагандистских листовок, которые на воздушных шарах забрасываются на территорию КНДР перебежчиками с Севера.

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"Осуществляя свою власть, санкционированную верховным вождем, нашей партией и государством, я дала указание нашему ... ведомству, отвечающему за дела с врагом решительно провести следующую акцию", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, распространенном у в субботу Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

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Южная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Пентагон.

Автор:

Телеграф
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