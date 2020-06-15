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Пандемия COVID-19: в Токио зафиксировали наибольшее с начала мая количество случаев заражения

Пандемия COVID-19: в Токио зафиксировали наибольшее с начала мая количество случаев заражения
17:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
В японской столице Токио за минувшие сутки зарегистрировали 48 случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким показателем с 5 мая.

"Власти Токио подтвердила еще 48 случаев заражения коронавирусом в понедельник, что является крупнейшим ежедневным показателем с начала мая", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает Kyodo News.

Отмечается, что 20 из 48 положительных тестов на коронавирус сдали люди, которые работали в ночных развлекательных заведениях.

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Всего в японской столице подтверждено 5 592 случая заболевания COVID-19, что является худшим показателем среди всех провинций в стране.

Отмечается, что в конце мая ежедневное количество больных COVID-19 продолжало падать, однако, после того как 25 мая в стране отменили чрезвычайное положение, цифры вновь начали расти.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 8 018 838 случаев заражения коронавирусом, из них 436 138 летальных, выздоровели 4 141 103 человека.

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Токио, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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