Смягчение карантина: Германия отменила все пограничные ограничения с соседними странами

Германия с 15 июня, отменила последние ограничения на государственных границах с соседними странами, которые действовали из-за пандемии коронавируса с марта.

"Контроль на границах ФРГ, обусловленный распространением коронавируса SARS-CoV-2, приостановлен в ночь на понедельник, 15 июня. Он действовал с середины марта. За это время полиция Германии не впустила в страну около 200 тысяч человек", - цитируют в издании министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера.

Об этом сообщает DW.

Кроме того, МИД Германии с 15 июня отменяет действующие рекомендации по отказу от поездок за границу.

Так, предостережение от путешествий отменяется для 26 государств ЕС, Великобритании и четырех стран, входящих в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами Евросоюза: Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна. Еще для более 160 государств подобное предостережение продлено до конца августа.

Как сообщалось, что от коронавирусной инфекции в мире выздоровели около 3,8 млн человек.