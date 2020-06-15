Протесты в США продолжаются: во время задержания афроамериканцу дважды стреляли в спину

Афроамериканец Рейшард Брукс, чья смерть при задержании спровоцировала новые протесты против полицейского жестокости в США, погиб в результате двух выстрелов в спину.

"Аутопсия, проведенная в воскресенье, показала, что 27-летний Брукс умер от потери крови и травм органов, вызванных двумя огнестрельными ранениями", - говорится в заявлении судмедэкспертов.

Об этом свидетельствуют данные медицинского отчета, сообщает The Guardian.

Как отмечается, 12 июня Брукс погиб на парковке ресторана быстрого питания Wendy's. Посетители сообщили полицейским об автомобиле, который мешал проезду на территорию учреждения. Полицейские разбудили водителя, оказалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция попыталась задержать его, но Брукс сопротивлялся, в частности выхватил у полицейских электрошокер. По нему открыли огонь. Впоследствии Брукс скончался в больнице.

Власти штата начали расследование, а начальник полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.

Смерть Брукса еще больше разожгла протесты против жестокости полиции и расового неравенства, происходящие в последние недели в США и других странах под лозунгом "Black lives matter".

К этому привела смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе в конце мая.