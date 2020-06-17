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Индия потеряла два десятка солдат во время перестрелки с войсками Китая

Индия потеряла два десятка солдат во время перестрелки с войсками Китая
01:11 Сегодня Телеграф УНН
Индия сообщила о гибели уже 20 своих военных вследствие столкновения с силами Китая на спорной границе в регионе Ладакх на севере страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сначала сообщалось, что в той схватке 15 июня погибли трое индийских военных; по новому сообщению, позже еще 17 умерли от тяжелых ранений.

Индия также заявила, что потери есть и на китайском стороне. Китай своих потерь не подтверждает.

Министерство иностранных дел Индии обвинило Китай в нарушении заключенного предыдущей недели договоренности соблюдать фактической линии разграничения, которая сложилась в долине Галван.

Китай, со своей стороны, обвинил индийских военных в переходе на китайскую сторону линии.

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Эта схватка стала самой серьезной за долгое время, хотя в последнее время в той местности нарастала напряженность и уже происходили менее серьезные столкновения. А гибель людей в результате столкновения на этой линии произошла, как полагают, впервые за несколько последних десятилетий противостояния Индии и Китая в Ладакхе.

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Индия, Китай, Стрельба.

Автор:

Телеграф
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