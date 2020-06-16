Военные КНДР взорвали офис на границе с Южной Кореей

Военные КНДР взорвали Межкорейский офис связи, который расположен на границе с Южной Корей.

Северная Корея предупредила, что ее армия может войти в демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи, а после этого взорвала объединенный штаб связи по взаимодействию с Южной Кореей в окрестностях приграничного города Кэсон.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники в армии Южной Кореи.

"Похоже на то, что во вторник Северная Корея взорвала Межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон", - говорится в сообщении.

По словам собеседников, в районе здания офиса был слышен взрыв и видно задымление.

Впоследствии стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился провести экстренную встречу Совета национальной безопасности после подрыва КНДР Межкорейского офиса связи.

Отмечается, что на днях межкорейское напряжение начало стремительно расти после того, как Северная Корея обвинила Южную в бездействии когда перебежчики из Пхеньяна на границе начали запускать воздушные шарики, к которым были привязаны листовки с текстами против режима лидера Ким Чен Ына.

Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР, заявила о том, что в ответ на действия Южной Кореи может быть привлечена армия. Генштаб армии коммунистической Северной Кореи вечером 15 июня обнародовал заявление о намерениях ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.