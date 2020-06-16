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Военные КНДР взорвали офис на границе с Южной Кореей

Военные КНДР взорвали офис на границе с Южной Кореей
Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф Укринформ
Военные КНДР взорвали Межкорейский офис связи, который расположен на границе с Южной Корей.

Северная Корея предупредила, что ее армия может войти в демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи, а после этого взорвала объединенный штаб связи по взаимодействию с Южной Кореей в окрестностях приграничного города Кэсон.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники в армии Южной Кореи.

"Похоже на то, что во вторник Северная Корея взорвала Межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон", - говорится в сообщении.

По словам собеседников, в районе здания офиса был слышен взрыв и видно задымление.

Впоследствии стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился провести экстренную встречу Совета национальной безопасности после подрыва КНДР Межкорейского офиса связи.

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Отмечается, что на днях межкорейское напряжение начало стремительно расти после того, как Северная Корея обвинила Южную в бездействии когда перебежчики из Пхеньяна на границе начали запускать воздушные шарики, к которым были привязаны листовки с текстами против режима лидера Ким Чен Ына.

Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР, заявила о том, что в ответ на действия Южной Кореи может быть привлечена армия. Генштаб армии коммунистической Северной Кореи вечером 15 июня обнародовал заявление о намерениях ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.

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Все по теме:

Северная Корея, Южная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Мун Чжэ Ин.

Автор:

Телеграф
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