Водная стихия: в Китае из-за масштабных наводнений эвакуировали более 50 тыс человек

Через проливные дожди и обусловленные ими паводки в центрально-китайской провинции Хунань эвакуированы свыше 50 тысяч человек. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные органы власти.

"Пять ливней, последовательно продолжаются с 29 мая в Хунани, обусловили эвакуацию 53 тысяч человек. Дожди разрушили 1605 домов и повредили 140 тысяч гектаров посевов", - пишет Xinhua.

Отмечается, что в целом от последствий непогоды пострадали более 1,38 миллиона местных жителей.

"Дожди спровоцировали паводки и другие геологические чрезвычайные ситуации в провинции, поэтому местная власть привлекла к спасательным операциям 263 тысячи человек", - говорится в материале.

Xinhua добавляет, что прогноз погоды обещает продолжение ливней после 18 июня, что может еще ухудшить ситуацию с подтоплениями.

Как сообщалось, на прошлой неделе из-за наводнения местные власти Китая были вынуждены эвакуировать более 200 тысяч местных жителей.