Водная стихия: в Китае из-за масштабных наводнений эвакуировали более 50 тыс человек

"Пять ливней, последовательно продолжаются с 29 мая в Хунани, обусловили эвакуацию 53 тысяч человек. Дожди разрушили 1605 домов и повредили 140 тысяч гектаров посевов", - пишет Xinhua.
Отмечается, что в целом от последствий непогоды пострадали более 1,38 миллиона местных жителей.
"Дожди спровоцировали паводки и другие геологические чрезвычайные ситуации в провинции, поэтому местная власть привлекла к спасательным операциям 263 тысячи человек", - говорится в материале.
Xinhua добавляет, что прогноз погоды обещает продолжение ливней после 18 июня, что может еще ухудшить ситуацию с подтоплениями.
Как сообщалось, на прошлой неделе из-за наводнения местные власти Китая были вынуждены эвакуировать более 200 тысяч местных жителей.