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В этом году в Италии туристов побывает существенно меньше

В этом году в Италии туристов побывает существенно меньше
07:30 Сегодня Телеграф Укринформ
Из-за пандемии COVID-19 Италия ожидает в этом году принять вдвое меньше туристов, чем в предыдущие годы.

Отмечается, что в 2020-м в Италию приедет на 31 млн туристов меньше, чем ожидалось до пандемии.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на подсчеты Национальной туристической совета Италии.

"Финансовые последствия такого существенного снижения количества иностранных туристов — значительные, несмотря на то, что туристический сектор прямо и косвенно обеспечивает около 13% ВВП Италии", - пишет Xinhua.

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Аналитики Национальной туристической совета, однако, убеждены, что сектор начнет восстанавливаться во второй половине этого года, хотя и не достигнет докоронавирусных показателей самое раннее 2023-го.

Как сообщалось, Италия еще 3 июня открыла свои границы для туристов из большинства европейских стран. Музеи, исторические места и другие культурные объекты постепенно возвращаются к работе, но с соблюдение принципов социального дистанционирование и других рекомендаций органов здравоохранения.

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Италия, Туризм.

Автор:

Телеграф
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