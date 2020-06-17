Карантинные ограничения: граница между Канадой и США будет оставаться закрытой еще месяц

Канада и США согласились еще на месяц взаимно закрыть границы для "не важных" путешествий.

"Могу подтвердить, что Канада и США снова согласились продлить еще на 30 дней (до 21 июля) действующие пограничные меры", - об этом во время пресс-конференции в Оттаве рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он добавил, что это "важное решение, которое будет поддерживать безопасность людей по обе стороны границы".

Как сообщалось ранее, действующие беспрецедентные ограничения на передвижение между Канадой и США вступили в силу 21 марта и с того времени трижды продлевались.

В соответствии с ними, "не важными" считаются все поездки, целью которых является туризм и отдых, однако поставки топлива, продуктов питания, медикаментов и других товаров не прекращаются. Не касаются запреты и медиков, которые часто работают в обеих странах.

По состоянию на вечер понедельника на территории Канады было выявлено свыше 99 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Болезнь забрала 8213 жизней. Вместе с тем в США число больных перевалило за 2,18 млн человек, а погибших уже более 119 тысяч.