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Карантинные ограничения: граница между Канадой и США будет оставаться закрытой еще месяц

Карантинные ограничения: граница между Канадой и США будет оставаться закрытой еще месяц
07:26 Сегодня Телеграф Укринформ
Канада и США согласились еще на месяц взаимно закрыть границы для "не важных" путешествий.

"Могу подтвердить, что Канада и США снова согласились продлить еще на 30 дней (до 21 июля) действующие пограничные меры", - об этом во время пресс-конференции в Оттаве рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он добавил, что это "важное решение, которое будет поддерживать безопасность людей по обе стороны границы".

Как сообщалось ранее, действующие беспрецедентные ограничения на передвижение между Канадой и США вступили в силу 21 марта и с того времени трижды продлевались.

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В соответствии с ними, "не важными" считаются все поездки, целью которых является туризм и отдых, однако поставки топлива, продуктов питания, медикаментов и других товаров не прекращаются. Не касаются запреты и медиков, которые часто работают в обеих странах.

По состоянию на вечер понедельника на территории Канады было выявлено свыше 99 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Болезнь забрала 8213 жизней. Вместе с тем в США число больных перевалило за 2,18 млн человек, а погибших уже более 119 тысяч.

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США, Канада, Граница.

Автор:

Телеграф
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