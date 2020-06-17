США проведут ротацию 5,5 тыс военных в Европе

С июля около 5,5 тыс. военных новой ротации в составе Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе начнут выполнение задач в рамках операции "Атлантическая решимость".

"Шестая ротация бронетанковых войск и армейской авиации в поддержку операции "Атлантическая решимость" начнет мероприятия боевой подготовки в следующем месяце", - говорится в сообщении.

Об этом проинформировало во вторник командование Сухопутных войск ВС США в Европе.

Соединенные Штаты проводят операцию "Атлантическая решимость" в Европе с апреля 2014 года – в ответ на российскую агрессию против Украины. В рамках этой миссии воинские части и подразделения американских Вооруженных сил находятся на территории европейских стран на протяжении 9 месяцев, после этого происходит их замена (ротация).

Во время нынешней ротации в Европу прибудут около 3,5 тыс. в составе бронетанковых, пехотных и артиллерийских подразделений. Также ротация включает 85 танков Abrams, 125 боевых машин пехоты Bradley, 40 командно-штабных М1068, 15 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin, 10 машин управления огнем M7 Bradley, 15 120-мм самоходных минометов M1064, а также другие образцы техники и вооружения.

Авиационная составляющая ротации включает около 2,5 тыс. личного состава, а также 50 многоцелевых вертолетов Black Hawks, 4 тяжелых транспортных вертолета Chinook, 25 ударных вертолетов Apache и 1,8 тыс. единиц колесной техники и другого оборудования.

"Развертывание готовых к боевому применению вооруженных сил США в Европе с целью поддержки операции "Атлантическая решимость" является свидетельством крепкой и нерушимой преданности Соединенных Штатов НАТО и Европе. Путем проведения двусторонних, совместных и многонациональных учений "Атлантическая решимость" обеспечивает поддержание боевой готовности, повышает боевую и оперативную совместимость и укрепляет единство союзников и военных из стран-партнеров", - отметили в командовании Сухопутных войск ВС США в Европе.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп принял решение о выводе трети американского военного контингента из Германии.