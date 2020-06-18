Столкновение пограничников Индии и Китая: главы МИД договорились о мирном урегулировании ситуации

В Китае заявили, что договорились с Индией как можно быстрее урегулировать ситуацию на своих границах после столкновения между своими войсками, а виновников инцидента должны наказать. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КНР.

Старший китайский дипломат Ван Й сказал министру иностранных дел Индии Субрахманьяму Джайшанкару во время телефонного звонка, что Индия должна строго наказать виновных в конфликте и контролировать свои пограничные войска.

"Индия готова исходить из общей ситуации отношений между двумя странами, осуществлять консенсус между лидерами двух стран, мирно решать споры в приграничных районах путем диалога и ослаблять напряженность в приграничных районах", - приводит МИД Китая позицию Индии.

Как сообщается, во время столкновения военные с обеих сторон дрались палками и битами, но выстрелов не было. Это было первое смертельное столкновение на спорном границе двух азиатских стран по меньшей мере за последние 45 лет.

Неподтвержденные сообщения в индийских СМИ утверждают, что в результате столкновений погибли по меньшей мере 40 китайских военных. Некоторые индийские солдаты до сих пор считаются пропавшими без вести.

Ранее глава правительства Индии Нарендра Моди заявил, что Индия "будет гордиться тем, что наши солдаты погибли в борьбе с китайцами" во время столкновения в регионе Ладакх в понедельник.