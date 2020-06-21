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Экс-президента Армении Роберта Кочаряна выпустили под залог

Экс-президента Армении Роберта Кочаряна выпустили под залог
03:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна освободили из-под стражи под залог в 4 млн долларов.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян освобожден из-под стражи под залог в размере 2 миллиарда драмов (более 4,1 миллиона долларов).

Об этом сообщает Радио Свобода.

Кочарян вернулся домой, но планирует продолжить реабилитационное лечение в медицинском центре.

Как известно, 18 июня Апелляционный суд Еревана отменил арест и избрал освобождение под залог в качестве меры пресечения.

Кочаряна, который правил страной с 1998 по 2008 год, арестовали в июле 2018 года. Обвинения в ущемлении оппозиции и взяточничестве ему предъявили в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года.

Тогда после президентских выборов, на которых победу одержал Серж Саргсян, прошли акции протеста. Во время столкновений между силовиками и активистами погибли десять человек, сотни были ранены. Обстоятельства, как это произошло и кто отдал приказ применить силу против протестующих, до сих пор остаются невыясненными. Президентом Армении на тот момент был Роберт Кочарян.

Председатель Специальной следственной службы Сасун Хачатрян 11 сентября 2018 года заявил, что в протестующих стреляла армия.

"Дело 1 марта" долгое время не расследовалось, но была восстановлена после массовых протестов 2018 года и прихода к власти в Армении Никола Пашиняна.

Напомним, на акции протеста оппозиции в Армении задержали около 100 человек.

 
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Армения, Роберт Кочарян.

Автор:

Телеграф
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