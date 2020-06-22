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Пандемия COVID-19: в Индии пять суток подряд фиксируют свыше 12 тыс новых случаев заражения

Пандемия COVID-19: в Индии пять суток подряд фиксируют свыше 12 тыс новых случаев заражения
14:56 Сегодня Телеграф Укринформ
В Индии уже 5 суток подряд фиксируется более 12 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19.

"В Индии пятый день подряд фиксируют более 12 тыс. новых случаев коронавируса за сутки", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает CNN.

Так, по состоянию на понедельник за последние 24 часа в стране зафиксирован 14 821 случай инфицирования COVID-19, всего с начала пандемии коронавирусом заболели 425 282 человека.

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За сутки в Индии от COVID-19 умерли 445 человек (второй самый большой показатель за все время пандемии), за 8 дней было зафиксировано 104 тыс. новых случаев болезни и 4,5 тыс. смертей.

По состоянию на утро 22 июня в мире в целом зафиксировано более 9 млн случаев COVID-19, из них 471 тыс. летальных.

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Индия, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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