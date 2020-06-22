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В Индонезии проснулся вулкан Мерапи

В Индонезии проснулся вулкан Мерапи
14:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот
В последний раз Мерапи просыпался в марте.

Самый активный действующий вулкан Индонезии Мерапи, расположенный на острове Ява, проснулся 21 июня и начал выбрасывать в небо облака пепла.

После двух извержений, последовавших с интервалом в 7 минут, власти приказали жителями расположенных в радиусе трех километров от вулкана населенных пунктов покинуть свои дома, передает Euronews со ссылкой на местное геологическое агентство. 

Индонезия также предупредила авиакомпании, маршруты которых проложены в непосредственной близости, поскольку облако пепла поднялось на высоту в 6 тысяч метров.

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В последний раз Мерапи просыпался в марте, тогда пришлось временно закрыть международный аэропорт в городе Соло, расположенном в 40 километрах.

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Индонезия, Вулкан.

Автор:

Телеграф
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