Шестая вакцина против COVID-19: Китай одобрил проведение клинических испытаний

В проведении клинических испытаний рекомбинантной вакцины будут участвовать Институт микробиологии Академии наук Китая и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical — дочернее предприятие Chongqing Zhifei Biological Products.
Как сообщает во вторник газета "Пэнпай", ранее власти сообщали о пяти медицинских препаратах, официально одобренных надзорными органами КНР.
19 июня Министерство науки и технологий КНР сообщило о проведении в стране испытаний четырех инактивированных вакцин и одной рекомбинантной вакцины на основе аденовирусного вектора.
Также, ранее председатель КНР Си Цзиньпин пообещал предоставить вакцину от коронавируса в первую очередь африканским странам после ее разработки. Перед тем власти Китая заявляли, что планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения ее исследований и тестирования.