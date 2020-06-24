Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обнародовал решение отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи на неопределенный срок.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи седьмого созыва, прошедшего в формате видеоконференции.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) отмечает, что в ходе заседания рассматривались основные проекты военной политики, доклады и постановления, которые будут выноситься на пятую сессию Центрального военного комитета.

Во время заседания были рассмотрены документы, отражающие "государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны".

Как сообщалось, на прошлой неделе КНДР подорвала между корейский офис коммуникации в пограничном городе Кэсон, который был символом примирения между обеими Кореями. Отношения между Сеулом и Пхеньяном все обостряются.