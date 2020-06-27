Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Степанов: Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением количества тестирований
Степанов: Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением количества тестирований
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Мейвезер раскритиковал создателей боксерских рейтингов
Мейвезер раскритиковал создателей боксерских рейтингов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 июня

СМИ: РФ предлагала деньги талибам за убийство военных США в Афганистане

СМИ: РФ предлагала деньги талибам за убийство военных США в Афганистане
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Европейская правда
Представители американской разведки пришли к выводу, что российское подразделение военной разведки тайно предлагал вознаграждение связанным с Талибаном боевикам за убийство коалиционных сил в Афганистане, в том числе за нанесение ударов по американским войскам. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Несколько месяцев назад Соединенные Штаты пришли к выводу, что российское подразделение, которое было связано с покушениями на убийство и другими тайными операциями в Европе, направленными на дестабилизацию или месть перебежчикам, тайно предлагало вознаграждение за успешные атаки в прошлом году.

Данные о причастности России к убийству американских военных были в том числе полученные из допросов афганских боевиков и преступников, которые, как считают, получили определенные суммы вознаграждений. Двадцать американцев погибли в боях в Афганистане в 2019 году, но не ясно, за какие убийства выплачивались деньги.

Разведывательные данные были доведены до сведения президента Дональда Трампа, и Совет национальной безопасности Белого дома обсудил эту проблему на межведомственном совещании в конце марта. Чиновники разработали несколько потенциальных вариантов ответа - начиная с подачи дипломатической жалобы в Москву и заканчивая серией новых санкций, но никаких шагов пока предпринято не было.

Помпео огорчен, что европейские страны не считают РФ серьезной угрозой

Операция по стимулированию убийства американских и других военнослужащих НАТО стала бы значительной и провокационной эскалацией того, что американские и афганские официальные лица называют русской поддержкой талибов, и это был бы первый случай, когда российское шпионское подразделение, организовало нападения на западные войска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об этих обвинениях. "Если кто-то их предъявит, мы ответим", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Афганистан, Россия, Талибан.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
02 Холестерину бой: продукт, который снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний
03 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
04 В ВР создадут законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма
05 Президент раскритиковал работу весовых комплексов для фур
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: боевики дважды нарушали &quot;режим тишины&quot;
ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
Atlas Weekend-2021: известен еще один хедлайнер фестиваля
Atlas Weekend-2021: известен еще один хедлайнер фестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь