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Пандемия: в Индии количество зараженных превысило полмиллиона человек

Пандемия: в Индии количество зараженных превысило полмиллиона человек
15:09 Сегодня Телеграф УНН
В Индии с начала пандемии зарегистрировано уже более 500 тысяч подтвержденных случаев заболевания COVID-19, самая сложная ситуация в Нью-Дели и Мумбаи. Об этом сообщает AFP.

"По состоянию на субботу, 27 июня, в Индии, по официальным данным, обнародованным правительством, зарегистрировано уже более 500 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью. За последние сутки в стране было подтверждено 18 500 новых случаев COVID-19, что является рекордом с начала вспышки пандемии в стране", - пишет издание.

Как отмечают эксперты, в случае, если пандемия в стране в ближайшие недели не пройдет своего пика, в таком случае на конец июля количество инфицированных в Индии может преодолеть отметку в один миллион человек.

Так, самая сложная ситуация наблюдается в индийских густонаселенных мегаполисах - Нью-Дели и Мумбаи. Власти Нью-Дели готовится к пессимистическому сценарию, согласно которому до конца июля в городе будет зафиксировано около полумиллиона инфицированных.

Для размещения больных планируется использовать железнодорожные вагоны и гостиницы.

Эпидемия COVID-19: Украину признали страной с высокими темпами распространения коронавируса

Власти некоторых индийских штатов рассматривает вопрос введения более жестких ограничений. Ситуация усугубляется тем фактом, что, в отличие от сопоставимой по численности населения КНР, где вспышка инфекции преимущественно была сконцентрирована вокруг Уханя и нескольких других городов, в Индия коронавирусная инфекция получила более равномерное распространение по всей стране.

Сейчас Индия занимает 4-е место в мире по количеству официально зарегистрированных случаев COVID-19, уступая лишь США, Бразилии и России.

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Индия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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