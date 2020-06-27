Эпидемия COVID-19: Украину признали страной с высокими темпами распространения коронавируса

Украина попала в список стран с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Тelegram-канал Коронавирус-инфо.

"Украина попала в список стран с высокими темпами распространения COVID-19.

В этом списке также оказались Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдавия и Швеция", - говорится в сообщении.

Чтобы количество заболеваний не достигало критической отметки, украинцам следует соблюдать рекомендации Минздрава, следить за личной гигиеной и не забывать о том, что карантин до сих пор действует.

По состоянию на 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 065 случаев COVID-19, за сутки - 948 новых. Зафиксировано всего 1 086 летальных случаев. Выздоровели 18 299 человек.