Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего болеют 116 человек.

"По состоянию на 10:00 27 июня в Вооруженных Силах Украины болеют 166 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 302 человека, летальных случаев - 5.

На изоляции находятся 576 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 178 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Как сообщалось, в Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных.