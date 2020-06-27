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Степанов: Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением количества тестирований

Степанов: Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением количества тестирований
10:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
В Украине быстрый рост заболеваемости COVID-19 не связан с увеличением количества тестов, так как все больше наблюдается людей с симптомами болезни и увеличение количества людей с тяжелым течением болезни.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас в стране есть много экспертов, они комментируют все: начиная от макроэкономических показателей, футбола, и, конечно же, они разбираются в медицине. И такие "эксперты" говорят, что такой рост заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем - он связан исключительно с увеличением количества тестов, которые сейчас делает Минздрав... Кроме увеличения количества тестов, которое происходит по утвержденным механизмам, мы наблюдаем, во-первых, увеличение людей с симптомами коронавирусной болезни, во-вторых - мы наблюдаем увеличение количества госпитализаций. То есть человек оказывается в больнице с COVID-19, которая имеет тяжелое течение болезни, как вывод - мы видим увеличение количества пневмонии... это все происходит в июне", - отметил Степанов.

По его словам, Минздрав продолжит увеличивать количество тестирований.

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"В тот период, когда количество (случаев - ред.) пневмонии существенно падает... мы и дальше будем наращивать количество тестирований... Для того, чтобы остановить COVID-19, нужно... пользоваться масками, социальная дистанция", - добавил Степанов.

Как сообщалось, в Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных.

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Украина, Минздрав, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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