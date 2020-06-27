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Суббота, 27.06.2020
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Карантин: Степанов не исключает усиления ограничительных мер в 13 областях

Карантин: Степанов не исключает усиления ограничительных мер в 13 областях
10:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
В 13 областях Украины наблюдается увеличение новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенные под COVID-19.

Из-за этого на региональных комиссиях ТЭБ и ЧС могут принять решение об усилении карантина.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В условиях адаптивного карантина, вы видели рост в некоторых областях, увеличение новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенные под COVID-19... Критерии, которые определены в постановлении - они увеличены в 13 областях - это и западные области, это и Киев.

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Поэтому, будет соответствующее представление от санитарных врачей областей и на региональной комиссии ТЭБ и ЧС, которые уже будут принимать решение об усилении карантинных мероприятий на территории того или иного региона... это может касаться и работы городского транспорта, работы спортивных учреждений, дошкольных учреждений", - отметил он.

Как сообщалось, в Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных.

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Украина, Минздрав, Карантин.

Автор:

Телеграф
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