Протесты в Индии: тысячи людей вышли на улицы против полицейского произвола

В Индии тысячи людей вышли на акции протеста из-за смерти отца и сына в результате действий полиции в южном штате Тамил-Наду. Об этом сообщает BBC News Украина.

"58-летнего Пи Джеяраджа и его 38-летнего сына Феникса задержали за то, что они якобы нарушили карантин, связанный с эпидемией COVID-19 - их магазины работали в запрещенное время. Обоих мужчин держали в полицейском участке всю ночь, а через два дня они умерли", - говорится в сообщении.

По словам родственников погибших, обоих мужчин жестоко пытали сотрудники полиции.

Ситуация получила огласку. Возмущенные индийцы обратились к властям с требованием принять меры.

Полицейских перевели на другую работу, а правительство штата выплатит семьям погибших один миллион рупий компенсации (это чуть больше 13 тысяч долларов США).

Люди выражают возмущение тем, что против полицейских, которых считают виновными в смерти мужчин, не выдвинули никаких обвинений.

Протестующих поддержали в соцсетях лидер индийской оппозиции Рахул Ганди и член национальной сборной по крикету Шихар Дхаван. Они требуют справедливости и большей ответственности.

Многие индийские пользователи социальных медиа также поддерживают массовые протесты в Соединенных Штатах, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

В докладе неправительственных организаций против пыток в местах лишения свободы говорится, что в 2019 году в индийских тюрьмах умер 1 731 человек. Это около пяти смертей ежедневно.

Авторы доклада утверждают, что индийские полицейские часто пытают и бьют подозреваемых, чтобы получить признание. За это редко наступает реальная ответственность - в большинстве случаев правоохранителей просто переводят в другой район или штат.

Судебные органы Индии говорят о необходимости реформы правоохранительной системы.

В 2006 году Верховный суд Индии постановил создать в каждом штате орган по рассмотрению жалоб на действия полиции. Впрочем, в большинстве штатов этого так и не сделали.