Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Наводнения на западе Украины: ЕС активировал механизм гражданской защиты
Наводнения на западе Украины: ЕС активировал механизм гражданской защиты
Повышение "минималки": Зеленский дал задание Кабмину
Повышение "минималки": Зеленский дал задание Кабмину
УПЛ: "Карпаты" и "Львов" разошлись ничьей (Видео)
УПЛ: "Карпаты" и "Львов" разошлись ничьей (Видео)
Какая самая уязвимая к COVID-19 группа крови: результаты последних исследований
Какая самая уязвимая к COVID-19 группа крови: результаты исследований

Протесты в Индии: тысячи людей вышли на улицы против полицейского произвола

Протесты в Индии: тысячи людей вышли на улицы против полицейского произвола
Обновлено 22:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
В Индии тысячи людей вышли на акции протеста из-за смерти отца и сына в результате действий полиции в южном штате Тамил-Наду. Об этом сообщает BBC News Украина.

"58-летнего Пи Джеяраджа и его 38-летнего сына Феникса задержали за то, что они якобы нарушили карантин, связанный с эпидемией COVID-19 - их магазины работали в запрещенное время. Обоих мужчин держали в полицейском участке всю ночь, а через два дня они умерли", - говорится в сообщении.

По словам родственников погибших, обоих мужчин жестоко пытали сотрудники полиции.

Ситуация получила огласку. Возмущенные индийцы обратились к властям с требованием принять меры.

Полицейских перевели на другую работу, а правительство штата выплатит семьям погибших один миллион рупий компенсации (это чуть больше 13 тысяч долларов США).

Люди выражают возмущение тем, что против полицейских, которых считают виновными в смерти мужчин, не выдвинули никаких обвинений.

Протестующих поддержали в соцсетях лидер индийской оппозиции Рахул Ганди и член национальной сборной по крикету Шихар Дхаван. Они требуют справедливости и большей ответственности.

Многие индийские пользователи социальных медиа также поддерживают массовые протесты в Соединенных Штатах, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

В докладе неправительственных организаций против пыток в местах лишения свободы говорится, что в 2019 году в индийских тюрьмах умер 1 731 человек. Это около пяти смертей ежедневно.

Пандемия: в Индии количество зараженных превысило полмиллиона человек

Авторы доклада утверждают, что индийские полицейские часто пытают и бьют подозреваемых, чтобы получить признание. За это редко наступает реальная ответственность - в большинстве случаев правоохранителей просто переводят в другой район или штат.

Судебные органы Индии говорят о необходимости реформы правоохранительной системы.

В 2006 году Верховный суд Индии постановил создать в каждом штате орган по рассмотрению жалоб на действия полиции. Впрочем, в большинстве штатов этого так и не сделали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Протесты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холестерину бой: продукт, который снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний
02 Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
03 "Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы
04 Холли Берри поразила потрясающей фигурой: и не скажешь, что актрисе 53
05 Полезные продукты, которые надолго дают чувство сытости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: погиб украинский защитник, еще один ранен
День в ООС: погиб украинский защитник, еще один ранен
&quot;Пылевое облако Годзилла&quot; накрыло Пуэрто-Рико: США на очереди
"Пылевое облако Годзилла" накрыло Пуэрто-Рико: США на очереди
Тунис возобновляет туристический сезон
Тунис возобновляет туристический сезон
Альбом Боба Дилана стал самым продаваемым в Соединенном Королевстве
Альбом Боба Дилана стал самым продаваемым в Соединенном Королевстве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь