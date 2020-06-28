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Из-за COVID-19 500 тыс жителей в китайской провинции Хубэй попали под режим строгой изоляции

Из-за COVID-19 500 тыс жителей в китайской провинции Хубэй попали под режим строгой изоляции
13:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Власти КНР ввели режим строгой изоляции в уезде Аньсинь провинции Хэбэй, где проживают около 500 тыс. человек, в связи с новыми случаями коронавируса, сообщили в воскресенье западные СМИ.

Уезд, расположенный в 150 км от Пекина, был взят под усиленный контроль после выявления здесь 12 случаев коронавируса, 11 из которых оказались связаны с пекинским оптовым рынком "Синьфади", ставшим новым эпицентром распространения инфекции в регионе.

До этого в уезде Аньсинь уже вводились ограничения на поездки, напоминают СМИ, однако теперь только одному члену семьи раз в день разрешено выходить из дома, чтобы приобрести продовольствие и медикаменты. Граждане также могут покидать жилища для получения медицинской помощи.

Госкомздрав КНР ранее сообщил, что за истекшие сутки в Китае выявлены 24 новых случая заражения коронавирусом, из них 17 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей. 14 активных случаев зафиксированы в Пекине. Летальных исходов нет.

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Всего с середины июня в Пекине выявлены более 300 случаев коронавируса.

Накануне представитель столичных властей Сюй Хэцзянь заявлял, что "расслабляться" в связи с эпидемиологической ситуацией еще рано.

18 июня четверг главный эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью отмечал, что китайские власти уже сумели взять под контроль вспышку коронавируса в Пекине.

"Когда я говорю, что она под контролем, это не значит, что количество случаев завтра или послезавтра сравняется с нолем", - уточнял он.

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Китай, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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