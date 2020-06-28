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Пандемия: в Центральной Азии за сутки выявили почти тысячу случаев заражения

Пандемия: в Центральной Азии за сутки выявили почти тысячу случаев заражения
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 983 и на утро воскресенья достигло 39 052, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане 482 человека выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших достигло 24 тыс. 611 человек.

Число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 285 человек, за минувшие сутки стало известно о смерти от коронавируса 16 человек в Казахстане, еще один человек скончался в Киргизии.

Число больных коронавирусной инфекцией в Казахстане за минувшие сутки увеличилось на 461 человек, общее число подтвержденных активных заражений COVID-19 в стране на утро воскресенья достигло 20 тыс. 780, сообщила межведомственная комиссия по нераспространению заболевания.

Вместе с тем, за сутки в Казахстане зарегистрированы еще 1025 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, которые с 3 июня не включаются в общую статистику распространения COVID-19 в стране. Всего в республике с 3 июня выявлены 15 тыс. 573 носителя коронавируса без клинических проявлений болезни, отметили в комиссии.

По данным ведомства, в стране от коронавируса скончались еще 16 человек, общее число летальных случаев достигло 166, вылечились 12 тыс. 738 человек (+190 человек за сутки).

Новые заражения выявлены в 17 регионах страны. Лидируют по числу заражений Нур-Султан (3 тыс. 716), Алматы (3 тыс. 662), Карагандинская область (2 тыс. 176), а также Атырауская область (1 тыс. 606) и Шымкент (1 тыс. 556).

Медики Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 235 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 4 тыс. 748, сообщил в воскресенье республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, за сутки от коронавируса скончался один человек: в Республиканской клинической больнице скончалась женщина 1964 года рождения. Общее число жертв COVID-19 в Киргизии достигло 47 человек.

В штабе добавили, что за сутки из стационаров выписаны 30 пациентов. На лечении находится 685 человек, из них 20 в реанимации. Число излечившихся от коронавирусной инфекции достигло 2 тыс. 242 человек.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 235 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 7 тыс. 725 сообщил в воскресенье Минздрав республики. По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 202 человек и достигло 5 тыс. 240 человек. Число летальных исходов за сутки не изменилось - 20 человек.

В настоящее время на карантине в стране находятся более 63 тыс. человек. У 19 больных состояние оценивается как тяжелое, у шестерых - как крайне тяжелое. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

Пандемия: в мире уже более 10 миллионов инфицированных и почти полмиллиона смертей

В Таджикистане за сутки коронавирус выявлен у 52 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 5 тыс. 799, сообщили "Интерфаксу" вечером в минувшую субботу в пресс-центре Минздрава республики. За прошедшие сутки летальных исходов не было, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 52 пациента. По данным ведомства, выздоровели после коронавируса 4 тыс. 391 человек (+60 за сутки).

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.

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Все по теме:

Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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