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"Молчаливый" протест: в Гонконге протестующие опять подрались с силовиками

"Молчаливый" протест: в Гонконге протестующие опять подрались с силовиками
18:43 Сегодня Телеграф Укринформ
В Гонконге в воскресенье, 28 июня, состоялись протесты против введения нового законодательства об ограничении автономии территории, на которых полиция задержала более 50 демонстрантов. Об этом сообщает DW.

Изначально планировалось провести "молчаливый протест". Впрочем, как утверждает полиция Гонконга, впоследствии его участники начали скандировать лозунги и отказались выполнять указания полиции.

Далее между полицией и демонстрантами начались столкновения, силовики применили слезоточивый газ. "Поскольку толпа не прекращала противозаконных действий, полиция действовала решительно и приняла меры по аресту", - заявили в полиции Гонконга.

Всего, по официальным данным, арестованы 53 человека. Их обвинили в участии в незаконных собраниях. В полиции добавили, что некоторые протестующие еще пытались перекрыть дороги в районе собраний митингующих.

Как сообщалось, Всекитайское собрание народных представителей приняло 28 мая Закон о национальной безопасности Гонконга в обход местного законодательного органа Гонконга. Благодаря закону китайские власти смогут в обход местного правительства наказывать за действия, которые в Пекине будут расценивать как угрожающие национальной безопасности и подрывающие государственную власть в Гонконге.

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Принятие этого закона раскритиковали в ЕС, Великобритании, США и других странах. В частности, власти Китая обвиняют в нарушении обязательств по Гонконгу, взятых в рамках китайско-британского соглашения о передаче этой территории КНР. Также в США заявили, что лишат Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной частью КНР.

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Китай, Протесты, Гонконг.

Автор:

Телеграф
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