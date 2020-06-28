"Молчаливый" протест: в Гонконге протестующие опять подрались с силовиками

Изначально планировалось провести "молчаливый протест". Впрочем, как утверждает полиция Гонконга, впоследствии его участники начали скандировать лозунги и отказались выполнять указания полиции.
Далее между полицией и демонстрантами начались столкновения, силовики применили слезоточивый газ. "Поскольку толпа не прекращала противозаконных действий, полиция действовала решительно и приняла меры по аресту", - заявили в полиции Гонконга.
Всего, по официальным данным, арестованы 53 человека. Их обвинили в участии в незаконных собраниях. В полиции добавили, что некоторые протестующие еще пытались перекрыть дороги в районе собраний митингующих.
Как сообщалось, Всекитайское собрание народных представителей приняло 28 мая Закон о национальной безопасности Гонконга в обход местного законодательного органа Гонконга. Благодаря закону китайские власти смогут в обход местного правительства наказывать за действия, которые в Пекине будут расценивать как угрожающие национальной безопасности и подрывающие государственную власть в Гонконге.
Принятие этого закона раскритиковали в ЕС, Великобритании, США и других странах. В частности, власти Китая обвиняют в нарушении обязательств по Гонконгу, взятых в рамках китайско-британского соглашения о передаче этой территории КНР. Также в США заявили, что лишат Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной частью КНР.