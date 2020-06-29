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Эпидемия коронавируса: В Сингапуре раздают Bluetooth-устройства для отслеживания COVID-19

Эпидемия коронавируса: В Сингапуре раздают Bluetooth-устройства для отслеживания COVID-19
11:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
В Сингапуре людям, у которых нет смартфонов, раздают специальные Bluetooth-устройства TraceTogether, для отслеживания распространения коронавирусной болезни. Об этом сообщает BBC.

"В рамках мероприятий по замедлению распространения эпидемии коронавируса в Сингапуре начали раздавать Bluetooth-устройства для отслеживания контактов", - говорится в сообщении.

Устройства TraceTogether являются альтернативой правительственному приложению для отслеживания распространения вируса. Первую партию устройств раздали пожилым людям, у которых нет семьи либо есть проблемы с передвижением.

Отмечается, что устройства имеют уникальные QR-коды, их не нужно заряжать, ведь срок работы аккумулятора до 9 месяцев.

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TraceTogether обменивается сигналами Bluetooth с другими расположенными вблизи устройствами или смартфонами с приложением для отслеживания COVID-19. Таким образом пользователей будут предупреждать, если кто-то из тех, с кем они контактировали, заразился коронавирусной болезнью.

По состоянию на утро понедельника, в мире с начала пандемии COVID-19 выявили у 10 млн 249 тысяч 460 человек. 5 млн 556 тысяч 634 пациента уже выздоровели и 504 466 - умерли от осложнений.

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Сингапур, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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