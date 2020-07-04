Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о курсе гривни: Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать
Зеленский о курсе гривни: Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать
День независимости США: как в условиях эпидемии и протестов американцы отмечают государственный праздник
День независимости США: как в условиях эпидемии американцы отмечают праздник
Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть
Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июля

СМИ: в ВОЗ знали о коронавирусе еще в 2019 году

СМИ: в ВОЗ знали о коронавирусе еще в 2019 году
14:35 Сегодня Телеграф УНИАН
Всемирную организацию здравоохранения проинформировали о первых случаях заражения опасной болезнью в Ухане еще в декабре 2019 года. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные опубликованного организацией доклада 3 июля.

31 декабря в представительство ВОЗ в Китае поступила информация о "вирусной пневмонии" в Ухане.

Первую версию доклада ВОЗ представила еще 9 апреля, где не указала, кто проинформировал о ходе неизвестной болезни: официальная власть или врачи. Также организация заявила, что уже 1 и 2 января обратилась к китайским властям, чтобы те предоставили больше информации о распространении вируса, а 3 января, уверяет, что ее получила.

В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за сутки: карта эпидемии

Как сообщалось ранее, с неоднократной критикой деятельности ВОЗ на фоне пандемии выступал американский президент Дональд Трамп. Ранее он заявлял, что ВОЗ привержена к власти КНР, и обвинял ее в неспособности адекватно реагировать на проблему. Вслед за реакцией Трампа появилась информация о выходе США из организации и, соответственно, отказ в дальнейшем ее финансировать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Пуэрто-Рико произошли два сильных землетрясения
02 Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины
03 "Мы не Америка, мы не печатаем доллары": Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам
04 Погода в Украине: Жара усилится, грозы лишь в одном регионе
05 Победительница Холостяка 10 засветила фигуру в бикини у бассейна (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобразования рассказали, как дети будут учиться с 1 сентября
В МОН рассказали, как дети будут учиться с 1 сентября
Коронавирус: куда девать использованные маски и перчатки
Коронавирус: куда девать использованные маски и перчатки
Порошенко: Преследования против меня – это месть неопытного политика Зеленского
Порошенко: Преследования против меня – это месть неопытного политика Зеленского
Парад планет 4 июля 2020 года: как изменится жизнь знаков зодиака
Парад планет 4 июля 2020 года: как изменится жизнь знаков зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь