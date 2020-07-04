СМИ: в ВОЗ знали о коронавирусе еще в 2019 году

Всемирную организацию здравоохранения проинформировали о первых случаях заражения опасной болезнью в Ухане еще в декабре 2019 года. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные опубликованного организацией доклада 3 июля.

31 декабря в представительство ВОЗ в Китае поступила информация о "вирусной пневмонии" в Ухане.

Первую версию доклада ВОЗ представила еще 9 апреля, где не указала, кто проинформировал о ходе неизвестной болезни: официальная власть или врачи. Также организация заявила, что уже 1 и 2 января обратилась к китайским властям, чтобы те предоставили больше информации о распространении вируса, а 3 января, уверяет, что ее получила.

Как сообщалось ранее, с неоднократной критикой деятельности ВОЗ на фоне пандемии выступал американский президент Дональд Трамп. Ранее он заявлял, что ВОЗ привержена к власти КНР, и обвинял ее в неспособности адекватно реагировать на проблему. Вслед за реакцией Трампа появилась информация о выходе США из организации и, соответственно, отказ в дальнейшем ее финансировать.