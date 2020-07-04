Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава Одесской ОГА рассказал Зеленскому, когда уберут затонувший танкер Delfi
Глава Одесской ОГА рассказал Зеленскому, когда уберут затонувший танкер Delfi
Кулеба: Россия уберется из Крыма, и там вновь воцарится свобода
Кулеба: Россия уберется из Крыма, и там вновь воцарится свобода
Формула-1 набирает обороты: состоялась первая за долгое время квалификация
Формула-1 набирает обороты: состоялась первая за долгое время квалификация
Джорджо Армани назначили послом ООН по вопросам туризма в Италии
Джорджо Армани назначили послом ООН по вопросам туризма в Италии

Десятки тысяч эвакуированных, 14 погибших: сильные дожди обрушились на юг Японии (Видео)

Десятки тысяч эвакуированных, 14 погибших: сильные дожди обрушились на юг Японии (Видео)
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Сильные дожди на юге Японии в субботу вызвали наводнения и оползни, в результате чего 14 человек погибли, около десяти пропали без вести, многие люди оказались заблокированы на крышах в ожидании спасения, сообщают японские СМИ.

Более 75 000 жителей префектур Кумамото и Кагосима были вынуждены эвакуироваться после обрушившихся дождей. 

"Сильные дожди, скорее всего, будут продолжаться до воскресенья, и люди в этом районе должны быть в полной боевой готовности", - сказал премьер-министр Синдзо Абэ, добавив, что для участия в спасательных операциях будет направлено до 10 000 солдат.

Проливной дождь вызвал приостановку работы некоторых региональных железнодорожных путей, в том числе скоростного поезда Синкансэн.

Паводок на западе Украины: подтоплены еще 10 населенных пунктов, разрушены мосты и дороги

Приблизительно 8 000 домашних хозяйств остались без электричества.

Япония в настоящее время находится в середине сезона дождей, период, в который часто  наблюдаются наводнения и оползни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наводнение, Япония, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Пуэрто-Рико произошли два сильных землетрясения
02 Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины
03 "Мы не Америка, мы не печатаем доллары": Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам
04 Победительница Холостяка 10 засветила фигуру в бикини у бассейна (Фото)
05 Погода в Украине: Жара усилится, грозы лишь в одном регионе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День независимости США: Зеленский поздравил американцев
День независимости США: Зеленский поздравил американцев
СМИ: в ВОЗ знали о коронавирусе еще в 2019 году
СМИ: в ВОЗ знали о коронавирусе еще в 2019 году
День в ООС: оккупанты пять раз сорвали режим &quot;тишины&quot;
День в ООС: оккупанты пять раз сорвали режим "тишины"
Эротический фильм &quot;365 дней&quot; обвинили в романтизации похищения и сексуального рабства
Эротический фильм "365 дней" обвинили в романтизации похищения и сексуального рабства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь