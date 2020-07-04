Десятки тысяч эвакуированных, 14 погибших: сильные дожди обрушились на юг Японии (Видео)

Более 75 000 жителей префектур Кумамото и Кагосима были вынуждены эвакуироваться после обрушившихся дождей.
"Сильные дожди, скорее всего, будут продолжаться до воскресенья, и люди в этом районе должны быть в полной боевой готовности", - сказал премьер-министр Синдзо Абэ, добавив, что для участия в спасательных операциях будет направлено до 10 000 солдат.
Проливной дождь вызвал приостановку работы некоторых региональных железнодорожных путей, в том числе скоростного поезда Синкансэн.
Приблизительно 8 000 домашних хозяйств остались без электричества.
Япония в настоящее время находится в середине сезона дождей, период, в который часто наблюдаются наводнения и оползни.