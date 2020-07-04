Десятки тысяч эвакуированных, 14 погибших: сильные дожди обрушились на юг Японии (Видео)

Сильные дожди на юге Японии в субботу вызвали наводнения и оползни, в результате чего 14 человек погибли, около десяти пропали без вести, многие люди оказались заблокированы на крышах в ожидании спасения, сообщают японские СМИ.

Более 75 000 жителей префектур Кумамото и Кагосима были вынуждены эвакуироваться после обрушившихся дождей.

"Сильные дожди, скорее всего, будут продолжаться до воскресенья, и люди в этом районе должны быть в полной боевой готовности", - сказал премьер-министр Синдзо Абэ, добавив, что для участия в спасательных операциях будет направлено до 10 000 солдат.