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Паводок на западе Украины: подтоплены еще 10 населенных пунктов, разрушены мосты и дороги

Паводок на западе Украины: подтоплены еще 10 населенных пунктов, разрушены мосты и дороги
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
По состоянию на 4 июля подтопленными вследствие непогоды остаются 10 населенных пунктов на западе Украины. Семь из них - в Черновицкой, два в Тернопольской и один во Львовской областях

На территории западных областей Украины, на которые обрушился паводок, остаются подтопленными 10 населенных пунктов, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

В частности, подтопленными остаются:

- 10 (было 349) населенных пунктов (Черновицкая (7), Львовская (1) и Тернопольская (2) области);

- 15 (было 14 тыс. 456) зданий в Тернопольской области;

- 46 (было 7 тыс. 225) подвалов (Ивано-Франковская (27), Тернопольская (12), Черновицкая (4) и Львовская (3) области);

- 141 (было 22 тыс. 182) приусадебный участок (Тернопольская (80), Черновицкая (54), Ивано-Франковская (5) и Львовская (2) области).

Разрушены:

- 202,5 км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08) области)

- 95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) областях.

Повреждено:

- 549 км автодорог (было 654 км)

- 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов), Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) и Львовской (0,2 км автодорог) областях.

"Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтоплены участки дорог 2 тыс. 565 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается. в течение суток откачано 22 тыс. 81 м куб. воды (с начала работ - более 347 тыс. м куб) расчищено 230 м автодорог (с начала работ - 15,839 км), 1,5 км русел рек (с начала работ - 7,647 км) доставлены для населения 1 тыс. л питьевой воды местным жителям (с начала работ - около 37,465 т).

"Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 565 чел. и 202 ед. техники, из них от ГСЧС 427 чел. о/с и 155 ед. техники (из них 1 вертолет)", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, на Прикарпатье за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.

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Все по теме:

Львовская область, Наводнение, Ивано-Франковская область, Черновицкая область, ГСЧС, Паводок.

Автор:

Телеграф
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