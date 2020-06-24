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Шмыгаль: Потоп на западе превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года

Шмыгаль: Потоп на западе превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года
12:53 Сегодня Телеграф Фото: пресс-служба МВД, Arsen Avakov/Twitter
На западе Украины выпало до 70% месячной нормы осадков. Это привело к мощным потокам, которые на своем пути разрушали, дамбы, мосты и переходы. Потоп превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков совершили воздушный мониторинг наиболее затопленных районов Западной Украины. Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.

"Денис Шмыгаль и Арсен Аваков совершили воздушный мониторинг наиболее затопленных районов Западной Украины", - говорится в сообщении.

По словам Авакова, удар стихии в Ивано-Франковской области пришелся на Верховинский, Косовский, Рожнякивский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков.

"Это вызвало мощные потоки, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 м - это уровень стихии 2008 года", - отметил министр.

Министр внутренних дел уточнил, что подтопленных населенных пунктов сейчас больше 200, в 29 поселков нет проезда. В Ивано-Франковской области погибли три человека от стихии, один - пропал без вести.

Как сообщили в МВД, в общем разрушено 110 км автодорог, 1 850 м берегоукреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области, повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях, нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Глава МВД отметил, что сейчас важно решить вопрос подъезда к населенным пунктам, чтобы предоставлять людям необходимую помощь.

"На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет авиации МВД. Вертолет уже загружен продуктами питания и необходимым оборудованием", - сказал Аваков.

Как сообщалось, в результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 24 июня обесточены 120 населенных пунктов в 6 областях. Остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 161, Черновицкая - 15, Львовская - 8).

В Ивано-Франковской области в результате сильных дождей разрушены 110 км дорог и 90 мостов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин вылетели в Ивано-Франковскую область для координации сил в преодолении непогоды.

Паводок на западе Украины: МВД направит дополнительные силы и авиацию

В Ивано-Франковской 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области.

Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.

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Все по теме:

Наводнение, Карпаты, Потоп, Арсен Аваков, ГСЧС, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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