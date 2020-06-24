В Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения из непогоды в результате наводнений. Сейчас коммунальщики работают над обеспечением движения по этих дорогах.

Об этом сказал Василий Буджак, руководитель службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области в эфире телеканала "Украина 24".

"Все дороги государственного значения потерпели повреждения, подтопления, а некоторые участки и разрушения. Но мы работаем круглосуточно... Проезд практически по всем дорогам государственного значения обеспечиваем", - сказал он.

Напомним, в результате осложнения погодных условий в западных областях Украины подтоплены 197 населенных пунктов. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область из-за паводков, чтоб скоординировать работы по преодолению последствий стихии на месте.

Синоптики прогнозируют, что в течение ближайших суток сильные ливни в западной Украине будут продолжаться.