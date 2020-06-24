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Непогода на западе: подтоплены более полусотни населенных пунктов

Непогода на западе: подтоплены более полусотни населенных пунктов
07:25 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
В западных регионах Украины, в частности в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, в результате непогоды подтоплены более 50 населенных пунктов. Ситуация остается угрожающей, власти готовят эвакуацию населения.

В четырех областях Украины – Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской – продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Ивано-Франковской области на территории 13 административных районов подтоплены 866 домохозяйств, 604 жилых здания, 210 приусадебных участков, 23 пешеходных и 13 автомобильных мостов. Размыто 15 340 метров автомобильных путей. Произошло 9 оползней, разрушено 280 м берегоупкреплений. 29 населенных пунктов остались без дорожного сообщения.

Вертолет ГСЧС Eurocopter Н225 доставил 2150 кг продуктов питания (мука, сахар, крупы, хлеб) для жителей Верховинского района, с которыми из-за непогоды отсутствовало транспортное сообщение.

В Закарпатской области подтоплены 70 дворохозяйств и 40 гектар пастбищ. Кроме того, произошли переливы через автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево-Рогатин в с. Костиловка Раховского района в двух местах (протяженностью 100 м, движение транспорта остановлено), в с. Билин (движение транспорта остановлено), в с. Квасы в одном месте (протяженность 50 м) и в районе г. Рахов (протяженностью 100 м, движение транспорта остановлено). Ведутся работы по ликвидации.

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В Черновицкой области в г. Вижница разрушено тело дамбы на р. Черемош, вода снесла берегоукрепления. Силами ГСЧС и службы водного хозяйства проводится укрепление берегов. Вблизи с. Розтоки Путильского района на автодороге регионального значения Р-62 Черновцы-Верховина смыло часть дорожного полотна с образованием провала.

Во Львовской области подтоплены около 100 жилых домов, 105 хозяйственно-нежилых сооружений, недействующая школа, ветеринарный пункт, два продуктовых магазина и библиотека. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

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Наводнение, Дожди, Черновцы, ГСЧС, Паводок.

Автор:

Телеграф
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