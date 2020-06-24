Паводок на западе Украины: МВД направит дополнительные силы и авиацию

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для преодоления последствий паводков на западную Украину направлены дополнительные силы и авиация МВД. Под руководством главы правительства был создан оперативный штаб.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и осуществления воздушного мониторинга затопленных районов. Подразделения МВД осуществляют эвакуацию людей, воздушный и наземный мониторинг, берегоукрепление, откачку и отвод воды. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Из региона уже эвакуированы около 400 человек, жертвами непогоды стали трое людей. Моим решением в эти области направлены: 150 военных Национальной гвардии, 4 вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет НГУ. Доставлено более 1200 кг еды и воды", - уточнил Аваков.

Кроме этого, для воздушного мониторинга на Западной Украине будут привлекать малую авиацию - самолеты Diamond ГПСУ.

По словам главы МВД, по прогнозам ГСЧС, сильные осадки ожидаются еще несколько дней.

Глава МВД напомнил, что с 22 июня его решением в регионах, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности.

Там задействовано более 1500 полицейских, спасателей и гвардейцев, в частности для проведения мониторинга - 110 гвардейцев горно-патрульной роты.

Подразделения МВД осуществляют эвакуацию людей, воздушный и наземный мониторинг, берегоукрепление, откачку и отвод воды.

Как сообщалось, вследствие сильных ливней в течение 22-23 июня было подтоплено почти 200 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

По данным ГСЧС, разрушено, в частности, 110 км автодорог, 1 тыс. 850 метров берегоукреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области, 30 метров дамбы № 5 в Черновицкой области; повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов, 280 м дамб в Черновицкой области и нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

В Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях из-за наводнения было эвакуировано 389 человек.

Утром 24 июня на Прикарпатье вылетели Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Аваков с целью скоординировать работу по преодолению последствий паводков.