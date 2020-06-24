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На западе Украины продолжает бушевать непогода: трое людей погибли

На западе Украины продолжает бушевать непогода: трое людей погибли
Обновлено 09:46 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
Вследствие интенсивных осадков в течение 22-23 июня, которые привели к осложнению паводковой обстановки, по состоянию на утро 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов, погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 ч. 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 161, Черновицкая - 15, Львовская - 8); - 4 тыс. 976 домов (Ивано-Франковская - 4444, Черновицкая - 422, Львовская - 110), 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Ивано-Франковской области; затоплены 3 тыс. 302 подвалов (Ивано-Франковская - 2935, Черновицкая - 257, Львовская - 110), 9 тыс. 389 приусадебных участков (Ивано-Франковская - 8688, Черновицкая - 533, Львовская - 168), 3 тыс. 286 колодцев (Ивано-Франковская - 3 тыс. 136 и Львовская - 150) нарушено транспортное сообщение с 8 населенными пунктами (Черновицкая - 6, Львовская - 2)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуировано 389 человек, из них - 76 детей (Ивано-Франковская - 285, Черновицкая - 101, из них 27 детей, Львовская область - 3); перевезено через подтопленные участки дорог 124 человек, из них 2 детей (Львовская область) временно отселены 386 человек, из них 76 детей (Ивано-Франковская - 285, Черновицкая - 101, из них 27 детей).

Всего к ликвидации последствий ненастья привлекалось 1 тыс. 412 человек и 333 единиц техники, из них от ГСЧС 642 человек и 141 единица техники.

Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнениям паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

В шести областях Украины без света остались 120 населенных пунктов

Всего на территории области погибли 3 человека (Ивано-Франковская область). Всего подтоплено 197 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 165, Черновицкая - 18, Львовская - 8, Закарпатская - 3), 5 тыс. 191 домов (Ивано-Франковская - 4656, Черновицкая - 425, Львовская - 110), 6 фельдшерских-акушерских пунктов в Ивано-Франковской области; затоплены 3 тыс. 370 подвалов (Ивано-Франковская - 3002, Черновицкая - 258, Львовская - 110), 9 тыс. 644 приусадебных участков (Ивано-Франковская - 8873, Черновицкая - 533, Львовская - 168, Закарпатская - 70), 3 тыс. 286 колодцев (Ивано-Франковская - 3 тыс. 136 и Львовская - 150).

Кроме того, разрушено 110 км автодорог, 1 тыс. 850 м берегоукреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области, 30 метров дамбы № 5 в Черновицкой области; повреждений 429,7 км автодорог и 130 мостов (Ивано-Франковская - 427 км дорог и 130 мостов, Львовская - 2,3 км автодорог, Черновицкая - 380 м и 4 моста), 280 м дамб (№ 15б - 150 м; № 21А - 60 м; №5 - 70 м) в Черновицкой области; нарушено транспортное сообщение с 34 населеннымы пунктами (Ивано-Франковская - 21, Черновицкая - 6, Закарпатская - 5, Львовская - 2,).

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область из-за паводков, чтоб скоординировать работы по преодолению последствий стихии на месте.

Синоптики прогнозируют, что в течение ближайших суток сильные ливни в западной Украине будут продолжаться.

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Все по теме:

Наводнение, Дожди, Черновцы, ГСЧС, Паводок.

Автор:

Телеграф
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