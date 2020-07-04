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Возобновление ядерных переговоров откладывается: в КНДР считают, что с США пока говорить не о чем

Возобновление ядерных переговоров откладывается: в КНДР считают, что с США пока говорить не о чем
22:36 Сегодня Телеграф УНИАН
Северная Корея не планирует возобновить ядерные переговоры с США, если Вашингтон не откажется от "враждебной" политики в отношении Пхеньяна. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает агентство Анадолу со ссылкой на Yonhap.

2 июля бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп в октябре может провести еще один саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном в преддверии президентских выборов в США.

Первый саммит по ядерному разоружению между США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации и обеспечению постоянного мира в регионе.

Однако вторая встреча лидеров КНДР и США в Ханое 26-27 февраля 2019 года закончилась безрезультатно.

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Трамп и Ким Чен Ын провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Южной Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились о возобновлении переговоров.

Однако последующая встреча рабочих групп в октябре 2019 года в Стокгольме завершилась безрезультатно.

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Все по теме:

США, КНДР, Денуклеаризация.

Автор:

Телеграф
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