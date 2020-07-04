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Военные учения КНР в Южно-Китайском море: Филиппины пригрозили "самым жестким ответом"

Военные учения КНР в Южно-Китайском море: Филиппины пригрозили "самым жестким ответом"
17:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин-младший пообещал "самый жесткий ответ", если военные учения, которые Китай проводит в спорных водах Южно-Китайского моря, затронут филиппинские территории. Соответствующее обращение обнародовано на ютуб-канале Департамента иностранных дел страны.

В своем заявлении Локсин отметил, что НОАК проводит учения у Парасельских островов, на которые также претендует Вьетнам, с 1 июля, и китайские власти запретили всем судам плавать в районе маневров.

После проверки координат запретной зоны, что военные КНР "не посягают на территорию Филиппин", но выразил некоторую обеспокоенность.

"Если учения распространятся на территорию Филиппин, то предупреждаю, что Китай встретит самый жесткий ответ, дипломатический и любой, который уместен", - сказал Локсин в своем заявлении.

"Мы по-прежнему считаем Китай своим ближайшим и крупнейшим торговым партнером", - сказал Локсин.

В то же время он призвал "стороны воздерживаться от эскалации напряженности и соблюдать обязательства по международному праву", а также проявлять сдержанность в действиях, которые могут обострить споры, особенно во время пандемии.

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На данное сообщение также отреагировал глава Госдепа США Майк Помпео. 

"Америка соглашается с нашими друзьями из Юго-Восточной Азии: военные учения КНР в спорных водах Южно-Китайского моря носят крайне провокационный характер. Мы выступаем против незаконных претензий Пекина", - написал он на своей странице в Twitter.

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Вьетнам выразил возмущение в апреле после того, как китайский корабль береговой охраны протаранил и потопил лодку с восемью рыбаками у Парасельских островов. Филиппины тогда поддержали Вьетнам, а также выразили протест против создания Китаем двух новых территориальных районов на больших морских акваториях, добавив, что Китай предпринял эти действия, пока регион был отвлечен на борьбу с пандемией коронавируса.

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Китай, Вьетнам, Филиппины.

Автор:

Телеграф
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