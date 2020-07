Военные учения КНР в Южно-Китайском море: Филиппины пригрозили "самым жестким ответом"

В своем заявлении Локсин отметил, что НОАК проводит учения у Парасельских островов, на которые также претендует Вьетнам, с 1 июля, и китайские власти запретили всем судам плавать в районе маневров.

После проверки координат запретной зоны, что военные КНР "не посягают на территорию Филиппин", но выразил некоторую обеспокоенность.

"Если учения распространятся на территорию Филиппин, то предупреждаю, что Китай встретит самый жесткий ответ, дипломатический и любой, который уместен", - сказал Локсин в своем заявлении.

"Мы по-прежнему считаем Китай своим ближайшим и крупнейшим торговым партнером", - сказал Локсин.

В то же время он призвал "стороны воздерживаться от эскалации напряженности и соблюдать обязательства по международному праву", а также проявлять сдержанность в действиях, которые могут обострить споры, особенно во время пандемии.

На данное сообщение также отреагировал глава Госдепа США Майк Помпео.

"Америка соглашается с нашими друзьями из Юго-Восточной Азии: военные учения КНР в спорных водах Южно-Китайского моря носят крайне провокационный характер. Мы выступаем против незаконных претензий Пекина", - написал он на своей странице в Twitter.

America agrees with our Southeast Asian friends: The PRC’s military exercise in disputed waters of the South China Sea is highly provocative. We oppose Beijing’s unlawful claims. Period. https://t.co/i6TRac2WuJ

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 3, 2020