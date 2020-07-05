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В Индии "бушует" непогода, молния убила свыше 20 человек

В Индии "бушует" непогода, молния убила свыше 20 человек
08:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Почти три десятка людей пострадали за сутки от ударов молний на севере Индии, еще 23 погибли.

В Индии по меньшей мере 23 жителя северного штата Уттар-Прадеш погибли, а 29 человек пострадали за последние сутки от ударов молний.

Об этом в воскресенье сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, восемь человек стали жертвами стихии в Аллахабаде, по шесть человек — в городах Мирзапур и Бхадохи, еще двое — в Каусамби, один погиб в Джаунпуре.

В Индии на тепловой электростанции взорвался котел: погибли шесть человек

Местные власти пообещали выплатить родственникам погибших компенсацию.

Ранее из-за ударов молний в штате Бихар погибли почти 130 человек.

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Индия, Молния, Непогода.

Автор:

Телеграф
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