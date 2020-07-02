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В Индии на тепловой электростанции взорвался котел: погибли шесть человек

В Индии на тепловой электростанции взорвался котел: погибли шесть человек
Обновлено 07:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
В Индии на одной из тепловых электростанций произошел взрыв, в результате шесть человек погибли, еще 17 пострадали.

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 17 пострадали в результате взрыва котла, произошедшего в среду на одной из тепловых электростанций компании NLC India Limited (NLCIL) в районе Нейвели штата Тамилнад на юге Индии. Об этом сообщает The Hindu и ряд индийских СМИ.

Отмечается, что взрыв котла прогремел на энергоблоке номер пять на ТЭЦ-2.

Сообщается, что сначала были найдены тела двух жертв, позже были обнаружены еще четыре тела. Личности погибших устанавливаются.

Состояние 11 пострадавших оценивается как критическое. Отмечается, что число жертв может возрасти. Все пострадавшие были доставлены в местный госпиталь.

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Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

Это уже второй взрыв на предприятиях NLCIL за последние два месяца. 7 мая произошла взрыв котла на другой ТЭЦ в районе Куддалор штата Тамилнад.

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Индия, Взрыв, Жертвы.

Автор:

Телеграф
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