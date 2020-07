В Индии на тепловой электростанции взорвался котел: погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 17 пострадали в результате взрыва котла, произошедшего в среду на одной из тепловых электростанций компании NLC India Limited (NLCIL) в районе Нейвели штата Тамилнад на юге Индии. Об этом сообщает The Hindu и ряд индийских СМИ.

Отмечается, что взрыв котла прогремел на энергоблоке номер пять на ТЭЦ-2.

Сообщается, что сначала были найдены тела двух жертв, позже были обнаружены еще четыре тела. Личности погибших устанавливаются.

UPDATE | Six workers dead and 16 others injured in Tamil Nadu's NLCIL boiler blast in #Neyveli. NLCIL management is however unable to recover the bodies of six workers from a 32 metre high boiler. @NirupaSampath reports. https://t.co/Zs4X85Dz66

— The New Indian Express (@NewIndianXpress) July 1, 2020