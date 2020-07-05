Бубонная чума добралась до Китая: инфицированного нашли в городе с почти двухмиллионным населением

"Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", - рассказали в комитете.
Мужчину с подозрением на бубонную чуму госпитализировали накануне. После этого в административно-территориальной единице Урад-Чжунци города Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.
По данным местной власти, в городе существует угроза распространения заболевания среди населения. Жителям рекомендуют не охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрениях - немедленно сообщать об этом.
Как сообщалось ранее, в Западной Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы. В связи с этим в регионе объявили карантин.