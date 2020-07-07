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Канада заморозила действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом

Канада заморозила действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом
Обновлено 06:43 Сегодня Телеграф Укринформ
Из-за существенного ограничения Китаем автономии Гонконга, Канада заявила о замораживании экстрадиции в это регион КНР, а также об ограничении экспорта товаров военного назначения. Об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Отныне Канада будет относиться к экспорту чувствительной продукции в Гонконг так же, как к продукции, направляющийся в Китай. Канада запретит экспорт чувствительных военных товаров в Гонконг, а также замораживает соглашение об экстрадиции с ним", - сообщил Шампань.

Он добавил, что Канада присоединяется к международному сообществу, серьезно обеспокоенному принятием законодательства о национальной безопасности Гонконга".

"Это законодательство было принято тайным образом без участия законодательных или судебных органов Гонконга и его народа, а также с нарушением международных обязательств", - подчеркнул министр.

По его убеждению, этот процесс продемонстрировал пренебрежение к Основному закону Гонконга и высокому уровня автономности, обещанному региону в рамках политики "одна страна - две системы".

"Роль Гонконга как глобального хаба была выстроена на этой основе. Без нее Канада вынуждена пересмотреть действующие договоренности", - указал Шампань.

По словам министра, правительство Канады будет продолжать работать с партнерами над защитой прав человека и верховенства права по всему миру. "Канада и в дальнейшем будет способствовать многим важным обменам с Гонконгом, одновременно поддерживая его народ", - подытожил он.

Как известно, Гонконг является особым административным районом КНР. С 1997 года, когда Великобритания вернула ему суверенитет, Гонконг придерживался политики "одна страна, две системы", что позволило ему иметь определенные свободы, которых нет у остальных провинций КНР.

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В конце мая Национальный народный конгресс Китая принял закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга". Документ предусматривает, среди прочего, ответственность за "мятеж, сепаратизм и измену".

Великобритания, США, Австралия и Канада выступили с совместным заявлением, обвинив Китай в нарушении международных обязательств.

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Китай, Канада, Гонконг.

Автор:

Телеграф
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