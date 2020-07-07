На Японию обрушились наводнения: погибли десятки человек, проводятся массовые эвакуации

В Японии в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, погибли 52 человека, еще 12 остаются пропавшими без вести.

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает NHK.

Наивысшая степень опасности объявлена в префектурах в Фукуока, Сага и Нагасаки на юго-западе страны.

В некоторых районах только за один час выпало более 110 мм осадков. Власти предупреждают о возможных паводках и затоплениях. В восьми префектурах объявлена опасность схода оползней.

В зону бедствий направлены около 10 тыс. военнослужащих для оказания помощи спасательным группам.

В то же время на острове Кюсо 1,32 млн человек готовятся к массовой эвакуации из-за проливных дождей.

Как сообщалось, на Прикарпатье за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.