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Мэр столицы Южной Кореи бесследно пропал

Мэр столицы Южной Кореи бесследно пропал
16:43 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Twitter
Пак Вон Сун разыскивается с помощью беспилотников и полицейских собак.

Мэр южнокорейского Сеула - Пак Вон Суна - пропал без вести, его разыскивает полиция.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 64-летний Пак, который является мэром Сеула с 2011 года, рассматривается как потенциальный кандидат в президенты от либералов на президентских выборах 2022 года.

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О пропаже Пак Вон Суна сообщила его дочь.

По словам дочери, Пак вышел из дома вчера вечером, а его телефон выключен. Мэра разыскивают с помощью беспилотников и полицейских собак.

В некоторых СМИ появились сообщения о смерти Пака, однако полиция все еще продолжает поиски.

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Все по теме:

Южная Корея, Сеул, Пак Вон Сун.

Автор:

Телеграф
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