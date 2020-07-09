Мэр столицы Южной Кореи бесследно пропал

Пак Вон Сун разыскивается с помощью беспилотников и полицейских собак.

Мэр южнокорейского Сеула - Пак Вон Суна - пропал без вести, его разыскивает полиция.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 64-летний Пак, который является мэром Сеула с 2011 года, рассматривается как потенциальный кандидат в президенты от либералов на президентских выборах 2022 года.

О пропаже Пак Вон Суна сообщила его дочь.

По словам дочери, Пак вышел из дома вчера вечером, а его телефон выключен. Мэра разыскивают с помощью беспилотников и полицейских собак.

В некоторых СМИ появились сообщения о смерти Пака, однако полиция все еще продолжает поиски.