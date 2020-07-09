Мэр столицы Южной Кореи бесследно пропал

Мэр южнокорейского Сеула - Пак Вон Суна - пропал без вести, его разыскивает полиция.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что 64-летний Пак, который является мэром Сеула с 2011 года, рассматривается как потенциальный кандидат в президенты от либералов на президентских выборах 2022 года.
О пропаже Пак Вон Суна сообщила его дочь.
По словам дочери, Пак вышел из дома вчера вечером, а его телефон выключен. Мэра разыскивают с помощью беспилотников и полицейских собак.
В некоторых СМИ появились сообщения о смерти Пака, однако полиция все еще продолжает поиски.