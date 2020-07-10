Пропавший мэр Сеула совершил самоубийство, полиция нашла предсмертную записку

Мэр Сеула покончил жизнь самоубийством. Полиция обнаружила предсмертную записку, в которой он просил прощение у родных и просил его кремировать.

В Южной Корее мэр Сеула совершил самоубийство после того, как узнал, что его обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

Прокуратура собиралась возбудить уголовное дело. Известно, что бывшая секретарша мэра обвиняла его в нежелательном физическом контакте.

Пак Вон Сун оставил предсмертную записку и попросил прощение у своей семьи за "причиненную боль". О возможных сексуальных домогательствах мэр не сообщает.

В полиции пока не сообщают о точной причине смерти, дело автоматически закрыли.

До того как стать мэром южнокорейской столице Пак Вон Сун был адвокатом, общественным деятелем. Ему было 64 года. Его считали потенциальным кандидатом на следующие президентские выборы.

Как сообщалось, вчера сообщалось, что полиция нашла мертвым мэра Сеула Пак Вон Суна. Несколько дней его считали пропавшим без вести, в полицию обратилась его дочь и сообщила о его исчезновении.