В Японии число жертв наводнений и оползней достигло уже более 65 человек

В результате сильных ливней в Японии погибли не менее 66 человек, большинство из них - на юго-западном острове Кюсю. Об этом сообщает агентство AP.

Так, количество погибших увеличилось до 66 по состоянию на утро в пятницу, еще 16 человек пропали без вести, сообщает AP со ссылкой на Агентство по ликвидации пожаров и последствий катастроф. Большинство из них - в префектурах на Кюсю.

Более того, метеорологи советуют готовится к еще более сильным дождям в течение выходных.

Так, метеорологическое агентство выпустило рекомендации по эвакуации в Нагасаки и других районах региона Кюсю из-за продолжающихся ливней. В общей сложности более 1,2 миллиона человек были вынуждены эвакуироваться.

Сообщается, что агентство прогнозирует до 300 миллиметров (11 дюймов) осадков на южном острове в течение субботы.

Как сообщалось, премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих наземных сил самообороны, которые оказывают поддержку местным спасательным службам.

Глава японского правительства также подчеркнул, что все эвакуационные центры, где будут вынуждены временно находиться местные жители, будут организованы в соответствии со всеми необходимыми мерами в связи с угрозой распространения коронавируса.